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بعد إغلاقه بسبب كورونا.. مطار رفيق الحريري في بيروت يعيد فتح أبوابه أمام المسافرين

أعيد أمس الأربعاء فتح مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت بعد توقفه عن العمل منذ مارس/آذار الماضي، بسبب فيروس كورونا.
1/7/2020
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