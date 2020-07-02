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النشرة الاقتصادية الثانية (2020/7/2)

قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن مداخيل السلطة الفلسطينية تراجعت بنسبة 80% بسبب أزمتي المقاصة مع إسرائيل وتداعيات كورونا. وأعلن عن بداية صرف نصف راتب لموظفي الحكومة عن شهر مايو/أيارالماضي.
2/7/2020
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