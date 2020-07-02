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أمير قطر يستقبل أردوغان

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصل إلى الدوحة اليوم في زيارة عمل، حيث بحثا التطورات الإقليمية والدولية وعلاقاتهما الإستراتيجية وسبل دعمها.