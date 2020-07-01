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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/7/1

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/1) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع دخول ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية حيز التنفيذ. كما رصدت التفاعل اللبناني المطالب بوقف التدهور الاقتصادي.
1/7/2020
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