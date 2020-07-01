search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
23:54
نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/7/1
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/1) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع دخول ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية حيز التنفيذ. كما رصدت التفاعل اللبناني المطالب بوقف التدهور الاقتصادي.
1/7/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حوارية
جمال الحاج.. قصة هجرته وعضويته بالبرلمان السويدي
مغتربون– الحاج.. قصة هجرته وعضويته بالبرلمان السويدي
طالب المسلمين بالدعاء لفوز بايدن.. فريدمان: ترامب يتعامل بازدواجية في الشرق الأوسط وبومبيو أسوأ وزير خارجية
"بأموال الدولة يخلعون شرعيتها".. قوات تتبع الإمارات في حضرموت اليمنية تستولي على 280 مليار ريال
الأكثر قراءة
فورين بوليسي: سياسة ترامب تؤتي أكلها في سوريا.. نظام الأسد يتصدع تحت الضغوط
انزل حرّر بلدك.. دعوة للتظاهر في الذكرى السابعة للانقلاب العسكري بمصر
زيدان: المنافسون يستهدفون هازارد وهذه أسباب رحيل حكيمي
من يمول سد النهضة؟.. تعرف على أبرز الشركات والدول التي تتولى عملية التمويل والدعم
مقاطع حول هذه القصة
مغتربون– الحاج.. قصة هجرته وعضويته بالبرلمان السويدي
play
24:25
مغتربون- رحمة المودن من مهاجرة إلى مؤسسة لإحدى أكبر شركات النظافة في هولندا
play
24:20
الاتجاه المعاكس- ماذا بقي لدى حفتر وشركائه في ليبيا بعد هزائمهم الأخيرة؟
play
47:49
ما وراء الخبر- ماكرون يدين حفتر ويتهم تركيا.. هل خسرت فرنسا الرهان في ليبيا؟
play
26:48