23:54

نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/7/1

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/7/1) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع دخول ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية حيز التنفيذ. كما رصدت التفاعل اللبناني المطالب بوقف التدهور الاقتصادي.