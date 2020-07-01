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نبات السلجم.. ثالث مصدر للزيت عالميا

تزدهر مساحات واسعة في السويد بحقول نبات السلجم الذي يُعد المصدر الثالث للزيت في العالم بعد فول الصويا وزيت النخيل. وينتظر الفلاحون موسم حصاده.