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مغتربون- رحمة المودن من مهاجرة إلى مؤسسة لإحدى أكبر شركات النظافة في هولندا

روت حلقة (2020/7/1) من برنامج "مغتربون" قصة رحمة المودن مؤسسة ورئيسة مجموعة شركات ماس الهولندية لعمال النظافة والصيانة.
1/7/2020
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