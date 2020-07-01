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24:20
مغتربون- رحمة المودن من مهاجرة إلى مؤسسة لإحدى أكبر شركات النظافة في هولندا
روت حلقة (2020/7/1) من برنامج "مغتربون" قصة رحمة المودن مؤسسة ورئيسة مجموعة شركات ماس الهولندية لعمال النظافة والصيانة.
1/7/2020
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