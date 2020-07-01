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ماكرون في اختتام قمة مجموعة الساحل: الانتصار على الإرهاب ممكن

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التضامن مع مجموعة دول الساحل الخمس لا يتوقف حتى في ظل أزمة جائحة كورونا. وأضاف في اختتام قمة المجموعة أن دول الساحل ينبغي ألا تعيش في دوامة من العنف.