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حياة ذكية– ابتكارات جديدة للتعايش مع فيروس كورونا

سلطت حلقة الأربعاء (2020/7/1) من برنامج "حياة ذكية" الضوء على بعض التطبيقات التي قد تساعد الناس على التعايش مع الواقع الجديد الذي فرضه فيروس كورونا.
1/7/2020
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