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تزيين الأحياء.. محاولة لتجسيد معالم الرباط بشكل مصغر

نظم شباب مغاربة مبادرة لتزيين حي أبي رقراق بالرباط بجداريات لشكر كل من ساهم في مواجهة فيروس كورونا، وكذا محاولة تجسيد بعض معالم المدينة بشكل مصغر.