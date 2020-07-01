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21:37
تأملات- لماذا كتب السكاكيني "لست أرثوذكسيا"؟
استعرضت حلقة (2020/6/30) من برنامج "تأملات" سيرة رجل أعمال مصري من أصول شامية مسيحية هو حبيب باشا السكاكيني، وبحثت في أسباب كتابته "لست أرثوذكسيا".
30/6/2020
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