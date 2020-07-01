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تأزم الوضع الصحي في العراق مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

مع استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العراق، أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في بغداد أن الوضع الصحي أصبح متأزما، وحذر من احتمال عدم تمكن المستشفيات من استيعاب المزيد من المرضى.