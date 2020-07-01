03:11

بوريل: حفتر لا يحظى بأي اعتراف ولكنه جزء من الصراع

قال مسؤول الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد لا يعامل اللواء المتقاعد خليفة حفتر على قدم المساواة مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فلا يحظى بأي اعتراف.