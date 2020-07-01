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انطلاق طائرات شحن سورية وروسية إلى قاعدة الخادم في ليبيا

رصدت مواقع مختصة بحركة الطيران لأول مرة انطلاق طائرات شحن سورية وروسية إلى قاعدة الخادم، التي تديرها الإمارات في ليبيا، ولكنها غابت عن الرادار في المياه الإقليمية المصرية.
1/7/2020
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