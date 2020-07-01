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اليونيسيف تحذر من وجود 2.5 مليون طفل سوري خارج المدرسة

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تحذيرا من أن نحو 2.5 مليون طفل سوري لم يتلقوا أي قدر من التعليم رغم بلوغهم السن الإلزامي للتعليم.