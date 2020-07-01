04:21

النشرة الاقتصادية الأولى (2020/7/1)

رفعت الحكومة اللبنانية سعر الخبز المدعوم جزئيا زنة 900 غرام بأكثر من 30% إلى ألفي ليرة. وأثارت الزيادة الجديدة احتجاجات في العاصمة بيروت، وشهد لبنان أخيرا أزمة مع توقف أصحاب الأفران عن بيع الخبز.