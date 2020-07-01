02:21

السوري وسيم يروي قصصا بشعة للتعذيب بسجون النظام

يستذكر المعارض السوري وسيم محمد الأيام الصعبة التي عاشها في أقبية فروع مخابرات النظام السوري، والتعذيب الذي يقول إنه تعرض له هو ورفاقه. وقد أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل أسرى بين النظام والمعارضة.