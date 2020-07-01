02:28

السودان.. مقتل شخص أثناء مظاهرات في أم درمان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل شخص أثناء مظاهرات في مدينة أم درمان. وطالب المتظاهرون بتصحيح مسار الثورة، وتحقيقِ السلام، كما طالبوا باستكمال تشكيل سلطات المرحلة الانتقالية والقصاص للضحايا.