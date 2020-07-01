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الحصاد- الثلاثون من يونيو.. هل حقق السيسي الوعود؟

يرصد حسن جمول في الملف الأول من "الحصاد" المشهد المصري بين واقع الحال وما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل سنوات من رخاء وتقدم بحلول 30 يونيو/حزيران 2020.