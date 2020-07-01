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الأجانب في الكويت.. تسريح وتهديد بفقدان الوظائف

في الكويت تسبب تفشي جائحة كورونا في إغلاق معظم الأنشطة التجارية، الأمر الذي أثر سلبا على عشرات الآلاف من العمال والموظفين الأجانب، إذ سرح بعضهم من الوظائف، في حين يظل البعض الآخر مهددا.
1/7/2020
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