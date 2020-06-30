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نشرة الثامنة "شرتكم" 2020/6/30

رضدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/6/30) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها تفاعل النشطاء في السودان مع المظاهرات التي انطلقت اليوم بمختلف أنحاء البلاد، وكذلك سخرية
30/6/2020
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