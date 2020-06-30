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50:43

للقصة بقية- الطائرات المسيرة الحوثية

حلقة (2020/6/29) من برنامج "للقصة بقية" تتبعت الطائرات المسيرة الحوثية التي تهاجم المملكة العربية السعودية بشكل مستمر، وبحثت في حقيقة تصنيع الحوثيين لهذه الطائرات، والدور الإيراني والإماراتي.
29/6/2020
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