50:43

للقصة بقية- الطائرات المسيرة الحوثية

حلقة (2020/6/29) من برنامج "للقصة بقية" تتبعت الطائرات المسيرة الحوثية التي تهاجم المملكة العربية السعودية بشكل مستمر، وبحثت في حقيقة تصنيع الحوثيين لهذه الطائرات، والدور الإيراني والإماراتي.