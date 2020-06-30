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شاهد.. كيف غيّر كورونا الكثير من مظاهر الحياة؟

سواء انحسر فيروس كورونا في العالم أم لم ينحسر إلا أنه يبدو أن الأثر الذي تركه هذا الفيروس على طبيعة الحياة البشرية في الكثير من مناحي الحياة ليس من السهل محوه،
30/6/2020
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