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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/6/29

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/6/29) استمرار تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر مع الجدل بشأن ملء سد النهضة، كما رصدت المطالبات السعودية بتأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق بعد أيام.
29/6/2020
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