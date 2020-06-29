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لماذا لا توجد ردود فعل على خطاب الرئيس هادي؟

تجددت الاشتباكات في أبين جنوبي اليمن بين قوات الحكومة الشرعية ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. فلماذا لم تكن هناك ردود فعل من المجلس الانتقالي ودول التحالف على كلمة الرئيس اليمني.
28/6/2020
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