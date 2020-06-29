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بعد سيطرة المجلس الانتقالي.. محافظ سقطرى في الرياض

قالت مصادر محلية إن محافظ أرخبيل سقطرى اليمنية رمزي محروس وصل إلى الرياض على متن طائرة سعودية، بناء على طلب حكومي يمني.
29/6/2020
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