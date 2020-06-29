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بعد سيطرة المجلس الانتقالي.. محافظ سقطرى في الرياض

قالت مصادر محلية إن محافظ أرخبيل سقطرى اليمنية رمزي محروس وصل إلى الرياض على متن طائرة سعودية، بناء على طلب حكومي يمني.