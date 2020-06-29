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الحصاد – تجدد الاشتباكات بين قوات الحكومة والانتقالي

ناقشت غادة عويس في الملف الأول من "الحصاد" دلالات تجدد الاشتباكات في أبين بين قوات الحكومة اليمنية ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بعد ساعات من دعوة الرئيس هادي إلى وقف إطلاق النار.
28/6/2020
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