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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/28)

رصدت "نشرتكم" (2020/6/28) التفاعل الذي لقيه الوسم الساخر الذي أطلقه النشطاء بعنوان "باربي المحسوبيات"، حيث تم تداول فيديو تظهر فيه إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
28/6/2020
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