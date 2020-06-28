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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/28)

رصدت "نشرتكم" (2020/6/28) التفاعل الذي لقيه الوسم الساخر الذي أطلقه النشطاء بعنوان "باربي المحسوبيات"، حيث تم تداول فيديو تظهر فيه إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.