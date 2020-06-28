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25:02
نشرة الثامنة “نشرتكم“..2020/6/27
رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ 2020/6/27 أبرز القضايا التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها الغضب الليبي على وجود قوات فاغنر الروسية على أراضي بلادهم، وكذلك اتهام فيسبوك بتشجيع العنصرية
27/6/2020
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