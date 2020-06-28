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ترويج بلا حدود- مع توماس فريدمان

تستضيف حلقة (2020/6/28) من برنامج "بلا حدود" الكاتب الأميركي توماس فريدمان عضو هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز للحديث حول رؤيته للتباين والاصطفاف المجتمعي بالولايات المتحدة.
28/6/2020
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