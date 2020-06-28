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45:55
تحقيق خاص- عملية الكرامة.. تآكل منظومة
كشف تحقيق "عملية الكرامة.. تآكل منظومة" والذي بث في 2020/6/28 ضمن برنامج "تحقيق خاص" عن سعي اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إلى حكم ليبيا بقوة السلاح، وكيف ساهم في تدمير المدن التي يسيطر عليها.
28/6/2020
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