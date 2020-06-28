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النشرة الاقتصادية 2020/6/28

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية خلال مايو/أيار الماضي للمرة الأولى منذ 6 أشهر، وسط مؤشرات على التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
28/6/2020
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