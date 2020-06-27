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من واشنطن- صراع المصالح بين واشنطن والأطراف الإقليمية والأوروبية في ليبيا

ناقشت حلقة (2020/6/26) من برنامج "من واشنطن" المصالح الأميركية في ليبيا بعد تفاقم صراع الأطراف الإقليمية والأوروبية هناك، والتصريحات المصرية بالتدخل على خط المواجهة.