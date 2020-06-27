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مقابل رفض حكومي.. مطالبات بإزالة تماثيل لشخصيات فرنسية عنصرية

تُثير شخصيات تاريخية في فرنسا جدلاً بسبب تورطها في تجارة العبيد أو تعذيبهم. وفي الوقت الذي يُطالب فيه نشطاء بإزالة تماثيل هؤلاء، أعلن رئيسا الجمهورية والحكومة رفضهما المطلق.