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مع الشيف وردة.. اللازانيا على الطريقة المكسيكية

قدمت الشيف لبنى وردة وصفة للتحضير اللازانيا على الطريقة المكسيكية، واستخدمت في ذلك اللحم المفروم مع البصل، بالإضافة إلى خلطة البشاميل والتوابل ذات الطابع المكسيكي.