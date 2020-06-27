search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:58
مع الشيف وردة.. اللازانيا على الطريقة المكسيكية
قدمت الشيف لبنى وردة وصفة للتحضير اللازانيا على الطريقة المكسيكية، واستخدمت في ذلك اللحم المفروم مع البصل، بالإضافة إلى خلطة البشاميل والتوابل ذات الطابع المكسيكي.
27/6/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من البرامج
لبنان.. وزارة الاقتصاد تعلن خطة توسيع لائحة المواد الغذائية المدعومة
تجاذب المصالح.. ماذا تريد الدول الإقليمية والأوروبية من تدخلها في ليبيا؟
إثيوبيا عازمة على بدء تعبئة سد النهضة خلال الأسبوعين المقبلين
تقدر بـ100 مليون دولار.. خسارة المزارعين في الأردن بسبب جائحة كورونا
الأكثر قراءة
بعد يوم من الاتفاق الأفريقي.. إثيوبيا: تعبئة سد النهضة خلال أسبوعين
فيروس كورونا.. ارتباك أميركي بين الفتح والإغلاق مع تزايد الإصابات والوفيات
عسكرة الكتاب المقدس بين إسرائيل والولايات المتحدة.. كيف يستخدم الاحتلال "سفر يشوع" لقضم الأراضي الفلسطينية؟
في رسالة إلكترونية.. العتيبة يؤلب واشنطن على تركيا ويحذر من "نفاد صبر" الجيش المصري
مقاطع حول هذه القصة
لبنان.. وزارة الاقتصاد تعلن خطة توسيع لائحة المواد الغذائية المدعومة
play
02:22
إثيوبيا عازمة على بدء تعبئة سد النهضة خلال الأسبوعين المقبلين
play
03:34
تقدر بـ100 مليون دولار.. خسارة المزارعين في الأردن بسبب جائحة كورونا
play
02:44
بسبب ضعف خدمة الإنترنت في موريتانيا.. صعوبات تواجه التعليم عن بُعد
play
02:17