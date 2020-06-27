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عودة المصلين إلى جامع بازيد في إسطنبول

بعد الحجر الصحي الذي فرض على دول العالم إجراءات احترازية لتفادي تفشي فيروس كورونا، بدأت الحياة تعود لطبيعتها في تركيا وتم افتتاح جامع بايزيد في إسطنبول لاستقبال المصلين من جديد.