03:13

نصائح تساعدك على مواجهة الضغوط النفسية

مع انتشار فيروس كورونا ارتفعت نسبة الخوف وتوتر الأعصاب لدى الأمهات، لذلك يقدم الخبراء عدة نصائح لتخفيف الضغط النفسي، من أهمها القيام بروتين جماعي يشبه الحياة العادية قبل ظهور كورونا.