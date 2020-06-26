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نشرة الثامنة-نشرتكم 2020/6/26

رصدت نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/6/26) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع يوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، كما رصدت التفاعل في السعودية بعد ظهور فتاة ضمن الحرس الملكي السعودي.