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لاسيما في الخليج.. الحكومة الباكستانية تتوقع انخفاض تحويلات المغتربين

توقعت الحكومة الباكستانية انخفاض تحويلات المغتربين لا سيما في الخليج بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفاض إيرادات النفط. وقد فقد نحو 200 ألف باكستاني في الخارج وظائفهم.
26/6/2020
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