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قارب للاجئين من الروهينغا في المياه الإندونيسية

عثر صيادون من سكان إقليم آتشيه الإندونيسي قبل أيام على قاربٍ خشبي، على متنه 94 لاجئا روهينغيا، في المياه القريبة من شمالي جزيرة سومطرا، فسحبوه إلى ساحل قريتهم قبل موافقة السلطات على ذلك.
26/6/2020
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