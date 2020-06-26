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فوق السلطة-السيسي بالألوان يرسم ليبيا

تناولت حلقة “فوق السلطة” (2020/6/26) المواضيع التالية: السيسي بالألوان يرسم ليبيا ويعرض تسليح القبائل، ليبيا ترد: سرت والجفرة ليستا تيران وصنافير، سعيد معجب بالتجربة الأفغانية.
26/6/2020
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