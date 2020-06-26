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عمالة الأطفال بإقليم كردستان العراق تنتشر بشكل ملحوظ

انتشرت ظاهرة عمالة الأطفال بإقليم كردستان العراق بشكل ملحوظ، حيث يضطر آلاف الأطفال للعمل ساعات طويلة يوميا لإعالة أسرهم. وحسب منظمة حماية أطفال كردستان العراق، فإن قرابة 12 ألف طفل مضطرون للعمل.