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جمهورية داغستان تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا

تشهد جمهورية داغستان شمالي القوقاز الروسي انتشارا كبيرا لفيروس كورونا، حيث سجلت خلال الأسابيع الأخيرة ثاني أعلى معدل وفيات يومية على مستوى روسيا. واصطدمت الجمهورية بمشاكل متعلقة بتدني مستوى الخدمات.
26/6/2020
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