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ترامب.. قرار بشأن خفض القوات الأميركية في ألمانيا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن خفض القوات الأميركية في ألمانيا يأتي ضمن إعادة توزيع إمكانات الولايات المتحدة حول العالم.