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اليمن.. خيارات الشرعية في الجنوب

عاد فريق المراقبين التابع للتحالف السعودي الإماراتي من أبين إلى عدن يجر فشله في إنهاء القتال والتمهيد لتفاهمات بين طرفي النزاع، مع خشية متعاظمة من أن السيناريو الذي شهدته سقطرى قد يتكرر في أبين.
25/6/2020
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