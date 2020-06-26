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السباق نحو إيجاد لقاح لفيروس كورونا

منذ ظهور فيروس كورونا قبل نحو 6 أشهر دخلت جميع شركات الأدوية ومراكز الأبحاث الطبية في سباق مع الزمن للتوصل إلى لقاح لهذا الفيروس الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.