28:13

الحصاد – بعد اشتباكات أبين.. ما هي خيارات الحكومة اليمنية؟

ناقش حسن جمول في الملف الأول من "الحصاد" خيارات الحكومة اليمنية في التعامل مع تعقيدات المشهد جنوبي البلاد على وقع تجدد الاشتباكات بأبين بعد انهيار وقف إطلاق النار.