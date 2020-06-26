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الحصاد – السودان.. هل اقتربت العقوبات المفروضة على البلاد من نهايتها؟

تابعت غادة عويس في الملف الثاني من "الحصاد" تفاؤل الحكومة السودانية برفع البلاد من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وإنهاء العقوبات المسلطة عليها.
25/6/2020
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