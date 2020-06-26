22:44

الحصاد – السودان.. هل اقتربت العقوبات المفروضة على البلاد من نهايتها؟

تابعت غادة عويس في الملف الثاني من "الحصاد" تفاؤل الحكومة السودانية برفع البلاد من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وإنهاء العقوبات المسلطة عليها.