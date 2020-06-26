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التربية المالية.. كيف تساهم في بناء شخصية طفلك؟

تعد علاقة الطفل بالمال من القضايا النفسية والاجتماعية الكبرى التي تساهم بقوة في تشكيل شخصيته، وتتأثر هذه العلاقة بالتربية المالية المباشرة أو غير المباشرة للأطفال وكذا الطبيعة المالية للأم والأب.
26/6/2020
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