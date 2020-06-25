البث الحي
24:03

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/25)

تابعت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/25) قصة حبل المشنقة الذي أحدث ضجة في المنصات الأميركية. وبدأت الأحداث عندما وجد سائق سباقات ناسكار من أصول أفريقية بابا والاس حبل مشنقة معلّقًا على مرآب سيارته.
25/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

نحو 200 صيدلية تقفل أبوابها في لبنان بسبب تهاوي الليرة

(الجزيرة)
02:16

قارب للاجئين من الروهينغا في المياه الإندونيسية

(الجزيرة)
02:28

اليمن.. عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في ارتفاع مستمر

(الجزيرة)
02:49

لاسيما في الخليج.. الحكومة الباكستانية تتوقع انخفاض تحويلات المغتربين

(الجزيرة)
01:55