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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/25)

تابعت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/25) قصة حبل المشنقة الذي أحدث ضجة في المنصات الأميركية. وبدأت الأحداث عندما وجد سائق سباقات ناسكار من أصول أفريقية بابا والاس حبل مشنقة معلّقًا على مرآب سيارته.