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مع تفشي كورونا.. الدراجات الكهربائية تشهد طفرة في الانتشار

شهدت الدراجات الكهربائية طفرة في الإنتاج والانتشار في عواصم أوروبية خصوصا مع تفشي فيروس كورونا، لكن هذا الابتكار الصديق للبيئة ليس على توافق مع السلامة العامة.